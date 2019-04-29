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طارق الحبيب: زواج اكشط واربح غلطة الشباب وهذه رؤيتي للتعدد
متابعات الخليج 365 - الرياض
رأى استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب، أن من تزوج بامرأة ملأت القلب والعين فالأفضل له عدم التعدد، ومن تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، فالأصل في حالته الطلاق وليس التعدد.
وأضاف الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يفكر في تدريب الخطّابات على مهارات فهم الشخصيات؛ لأن دور الخطّابات فخم جدًّا، مناديًا وزارة الشؤون الاجتماعية بتدريبهن.
وقال: إن الزواج معلنًا كان أو سريًّا إذا تكاملت فيه الاهتمامات والاحتياجات والرغبات، كان ناجحًا، لكن هذه ليست أبدًا دعوة للزواج السري.. والسمات الشخصية القلقة سبب في التردد بقرار الزواج، والخوف من الاستمرار في الخطبة.
ولفت إلى أن: زواج اكشط واربح ليس غلط الوالدين، بل غلطة الشباب، وإذا رفضوا يمكنونك من الرؤية الشرعية (خللي بناتهم تبور).. وفي الزواج يجب أن يكون الاختيار من الطرفين، ولا أنادي باختيار الظلام إنما أنادي باختيار النور.
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