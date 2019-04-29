التعليم تكشف لـ”المواطن” كواليس صرحها المتعثر في الباحة

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

التقطت عدسة “متابعات الخليج 365” صورًا لمشروع ثانوية الملك فهد ببني سار، الذي يعتبر شبه متوقف من قبل المؤسسة المنفذة لهذا الصرح التعليمي.

وطرحت “متابعات الخليج 365” تساؤلًا بشأن سبب تعثر المشروع على المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، محمد هضبان، والذي أكد أن تعليم المنطقة حريص على المتابعة الدائمة والإشراف المباشر على جميع المشاريع التعليمية المنفذة في المنطقة، كما يعمل على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع التعليمية إيمانًا منه بأهمية استلامها في موعدها المحدد للاستفادة منها في العملية التعليمة بصورة مثلى.

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وبالنسبة إلى مشروع ثانوية الملك فهد ببني سار، قال: إنه للأسف أصبح من المشاريع المتعثرة، فقد استوفت الإدارة كافة الإجراءات النظامية ووجهت للمؤسسة المنفذة جميع الإنذارات اللازمة في مواعيدها المحددة، وطالبت إدارة التعليم الشركة من خلال اجتماعات متكررة بأهمية الاستمرارية في تنفيذ المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة، ولكن للأسف لم تلتزم المؤسسة بالتنفيذ وفق المدة المحدد.

وتابع أنه بناءً على ذلك يعمل تعليم الباحة الآن على استكمال إجراءات سحب المشروع وفق توجيه ورد من وزارة التعليم وستعمل الإدارة، ممثلة في إدارة المباني، عقب إنهاء إجراءات السحب على إعادة طرح استكمال المشروع وترسيته وفق الإجراءات المنظمة لذلك.