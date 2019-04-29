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مدارس الرياض خالية من مرض التراكوما
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض توجهها للعمل على برنامج الرعاية الصحية الأولية لصحة العين؛ لمكافحة أسباب ومسببات العمى والقضاء عليها، بما فيها “مرض التراكوما”.
وأكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض المنسق الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض، الدكتور عصام بن سعد الغامدي، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية 2020 لبرامج وزارة الصحة واللجنة الوطنية لصحة العين ومكافحة العمى لإعلان خلو المملكة من مرض التراكوما والحصول على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الدكتور الغامدي أنه ونظرًا لما يشكله التعليم والصحة كركيزتين مهمة لبناء مجتمع صحي جسديًّا وفكريًّا، فقد قامت إدارة المستشفيات بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة بمنطقة الرياض بالفحص الاستكشافي للعين عامة ومرض التراكوما بشكل خاص لعدد 100318 طالبًا في مدارس المنطقة مع بداية عام 2019م، معلنًا أن النتائج أثبتت خلو مدارس المنطقة من مرض التراكوما.
وأعرب الغامدي عن سعادته بهذه النتائج خلال هذه المرحلة وهي المرحلة الأولى؛ حيث إن البرنامج يعمل على محورين وهو إثبات خلو المدارس بمنطقة الرياض من مرض التراكوما، حيث يجري العمل الآن على إنهاء المسح الاستكشافي لمستشفيات منطقة الرياض، والثاني إعلان خلو المنطقة تمامًا من مرض التراكوما للحصول على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية.
وقال الغامدي: نظرًا لما تشهده المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من نهضة وقفزة حضارية في كافة القطاعات، ومن ضمنها الصحة، فقد تم القضاء على معظم الأمراض، وتوج ذلك الاهتمام ما تحمله روية 2030 وبرنامج التحول الوطني ليكون من أهم أهدافها حصر أسباب العمى ومكافحته خلال عام 2020″.
ويعتبر مرض “التراكوما” أو الرمد الحُبيبي، وهو من الأمراض المعدية التي تؤدي إلى احتكاك الرموش بالقرنية.
ومرض التراكوما من أهم أسباب العمى في مناطق إفريقيا وآسيا وبعض المناطق في الشرق الأوسط وبعض أجزاء من أمريكا اللاتينية وأستراليا، حيث يوجد 8 مليون شخص من المكفوفين نتيجة التراكوما، و84 ملايين يعانون من الإصابة النشطة.
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