إطلاق #خدمة_الرقم_الموحد للمنشآت.. ما هي وكيف يستفيد منها المواطن؟

جدة - عمرو شويل أطلقت وحدة التحول الرقمي وهي مركز امتياز يعمل على تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، اليوم، دمة الرقم الموحد للمنشآت.

وأكد حساب الوحدة على “تويتر”، أن الخدمةجاءت نتيجة للتكامل بين الجهات الحكومية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة وستُمكّن المنشآت من إدارة الخدمات الخاصة بأفرادها، أو الأصول والممتلكات دون الربط مع هوية مالك المنشأة.