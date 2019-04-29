نظام نور لنتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440 استعلام الدرجات و شهادات الطلاب

نترقب فتح موقع نظام نو لنتائج الطلاب بالسجل المدني استعلام نتائج الفصل الدراسي الثاني 1440، واستلام شهادات الطلاب وكسف الدرجات النهائية لمتوسطة والثانوية العامة، بعد استعلام نتائج طلاب الابتدائية من رابط موقع نور بالهوية ورمز التحقق على مدار اليومين الماضيين، وستكون نتائج طلاب الثانوية العامة مواكبة لإعلان نتائج اختبار التحصيل الدراسي، ليتعرف الطلاب على درجاتهم قبل انطلاق مارسون التقديم على الجامعات 1441 خلال الأسابيع المقبلة.

أنهى الطلاب الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية 1440 للدور الأول، وبالتحديد طلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، ويعكف المعلمين على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وترحيل الطلاب الناجحين في صوف النقل واعتماد النتائج بشكل نهائي، ليتثنى الاستعلام عنها من موقع نور المركزي، من تقارير الطلاب ثم الشهادات وتصدير إشعار النتيجة، في حين لا زال ينتظر الكثيرون عودة رابط نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني للعمل من جديد، بعد تحويل رابط إشعار درجات الفصل على موقع نور الرسمي.

نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني

استعلام نتائج طلاب الثانوي والمتوسط 1440 للدور الأول من الفصل الدراسي الثاني حتى الوقت الحالي، من موقع نور حساب ولي أمر طالب برقم الهوية ورمز التحقق، ولم تعلن وزارة التعليم عن رابط استخراج الدرجات وكسف النتيجة، نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني 1440، لاستعلام عن شهادات الطلاب للمتوسط والثانوية بشكل إلكتروني، واليكم مخطط استخراج نتائج المرحلة الثانوية لنظام المقررات.

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رابط نظام نور بالسجل المدني ” لم يُفعل بعد”

عمليات التصحيح وتعديل وإدخال المهارات للفصل الدراسي الثاني، ودرجات السلوك والمواظبة ورصد الغياب، وكفاة الأمور المرتبة بعملية التقييم لا تزال مستمرة على موقع نور للعديد من المدارس في إدارات التعليم، وقريبا سيعلن بشكل رسميا عن موقع نور بالسجل المدني فقط لاستخراج شهادات الطلاب 1440، ومن يرغب في الدخول على نظام نور برقم الهوية وتصدير إشعار الدرجات لنتيجة طالب يمنك زيارة الموقع الآن ومتابعة اعتماد النتائج بشكل نهائي.

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