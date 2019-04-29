أمير تبوك يرعى تخريج أكثر من 1000 خريج وخريجة من «الوحدات التدريبية»

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جدة - خالد شويل - علي بدير(تبوك)يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بعد غدٍ (الأربعاء)، حفل تخريج الوحدات التدريبية في منطقة تبوك البالغ عددهم (10.178) خريجاً وخريجة لهذا العام التدريبي، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.
وأعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري، عن عظيم سعادته وسعادة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني، لرعاية أمير المنطقة هذا الحفل، تحفيزاً وتشجيعاً لأبنائه وبناته من الخريجين والخريجات.
وأشار إلى أن تشريف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، دلالة على حرصه ووقوفه على أنشطة وبرامج قطاعات المؤسسة المختلفة في وطننا الحبيب.
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