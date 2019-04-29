شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الإسلامية» للأئمة والمؤذنين: اخفضوا مكبرات الصوت في المساجد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الأئمة والمؤذنين بالرفق على المصلين في مساجدهم والمجاورين بخفض الأصوات التي تضر الناس، مؤكدا أن النداء إلى الصلاة واجب ولكنه لا يصل إلى مستوى الإضرار بالآخرين.

وقال آل الشيخ إن الأئمة والمؤذنين على مستوى المسؤولية الملقاة عليهم.

وشدد على أهمية خفض أصوات مكبرات المساجد لكي لا تتصادم مع مكبرات الصوت في المساجد القريبة،لما يتسبب ذلك في تشويش على المصلين وعلى سكان الحي المجاورين للمسجد وذلك يفقد المسجد هيبته وروحانيته.