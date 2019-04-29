شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطلع على جهود «إصلاح ذات البين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) التقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، في مكتبه، رئيس لجنة إصلاح ذات البين المُكلف علي بدر المهاشير. واطلع المحافظ خلال اللقاء على أعمال اللجنة ومجهودتها، وقدَّم المهاشير شكره لولاة الأمر وللمحافظة على ما تلقاه اللجنة من دعم ومساندة لتحقيق الأهداف المرجوة.



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