شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعريف بمشاريع أمانة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم (الاثنين)، ورشة عمل «المقاولين والاستشاريين» في المركز الحضري بالعكيشية، والذي نُظِّم من قِبل وكالة المشاريع تحت عنوان «تطوير وارتقاء المشاريع باستخدام التقنية الحديثة»، بمشاركة 320 متخصصاً من مقاولين ومستشارين لمناقشة محاور رئيسية.

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وتأتي الورشة تماشياً مع الخطط التطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تثقيف المقاولين والاستشاريين وتعريفهم بالإشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية، وتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم للارتقاء بمستوى متابعة المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة.

وتضمن محاور الورشة، ‏التعريف بمشاريع الأمانة الحالية والمستقبلية، و‏آلية الطرح والتقديم للمشاريع، و‏التعريف بآلية منصة «اعتماد» الإلكترونية، و‏التعريف بإجراءات مكتب إدارة المشاريع «PMO» ونظام «PMWEB»، و‏التعريف بالبرنامج الإلكتروني «بوابة المقاولين»، وهو إحدى خدمات بوابة «بلدي» الذي تشرف عليه ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك ‏تصنيف المقاولين المطور الذي تُشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية.

حضر الورشة، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري، بمشاركة جهات خارجية منها الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير مكة المكرمة.