تعليم جدة يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي اليوم حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1440-1441، لمدارس جدة وخليص ورابغ للبنين.

وأفاد المساعد للشؤون التعليمية يحيى القحطاني بأن مباشرة قادة المدارس ووكلائها المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من الأربعاء الـ 26 من الشهر الحالي، والمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون من الأحد الـ 30 من ذات الشهر.

من جانبه أبان رئيس قسم القيادة المدرسية رمزي الزهراني أن الحركة شملت 324 قائدا ووكيلا من ضمنهم 82 قائدا مدرسيا عائدون من المدارس الأهلية والعالمية الابتدائية، والمتوسطة إلى المدارس الحكومية، متمنيا لجميع من شملتهم الحركة التوفيق في مواقعهم القيادية الجديدة، والاطلاع على حركة النقل من خلال الرابط https://tinyurl.com/y25xbhzs.