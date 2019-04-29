السعودية | تفاصيل توجيهات السفارة السعودية في سريلانكا لمواطنيها

شكرا لقرائتكم تفاصيل توجيهات السفارة السعودية في سريلانكا لمواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت السفارة السعودية في سريلانكا عبر حسابها الرسمي في "تويتر" المواطنين السعوديين حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية. وقالت السفارة في بيان لها: "نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا الصديقة تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا تنبيه المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية، للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل 2019م، وذلك التزاماً بقانون الطوارئ الذي تتخذه سيرلانكا في الوقت الحالي، بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة". وأهابت السفارة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

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