، مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقه من الفشل الكلوي ،

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في بادرة وفاء وإنسانية، أنهى أحد منسوبي الحرس الوطني وأبطال الحد الجنوبي الجندي متعب عبدالكريم محمد الدوسري معاناة أخيه محمد من الفشل الكلوي ويتبرع له بكليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، خضع الجندي متعب لعملية استئصال للكلية؛ بغرض زراعتها في جسد أخيه عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوص الطبية ليُسهم في إنقاذ حياته وتكلَّلت العملية بالنجاح.
وأكد "متعب" أنه في حالة سعادة غامرة وفرحة لا توصف بعد نجاح عملية زراعة الكلية لأخيه، مبيناً أن أخيه كان يعاني كثيراً جراء الغسيل الكلوي الذي يجريه لفترة ثلاثة أيام أسبوعياً متمنياً أن يكون قد استطاع مُساعدة أخيه العودة لممارسة حياته الطبيعية، مؤكداً أنه يتمتع وشقيقه بصحة جيدة.
مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقه من الفشل الكلويعلي حفول الخليج 365 2019-04-29
في بادرة وفاء وإنسانية، أنهى أحد منسوبي الحرس الوطني وأبطال الحد الجنوبي الجندي متعب عبدالكريم محمد الدوسري معاناة أخيه محمد من الفشل الكلوي ويتبرع له بكليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، خضع الجندي متعب لعملية استئصال للكلية؛ بغرض زراعتها في جسد أخيه عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوص الطبية ليُسهم في إنقاذ حياته وتكلَّلت العملية بالنجاح.
وأكد "متعب" أنه في حالة سعادة غامرة وفرحة لا توصف بعد نجاح عملية زراعة الكلية لأخيه، مبيناً أن أخيه كان يعاني كثيراً جراء الغسيل الكلوي الذي يجريه لفترة ثلاثة أيام أسبوعياً متمنياً أن يكون قد استطاع مُساعدة أخيه العودة لممارسة حياته الطبيعية، مؤكداً أنه يتمتع وشقيقه بصحة جيدة.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
11:05 PM
أجريت العملية بنجاح بـ"فيصل التخصصي" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات
في بادرة وفاء وإنسانية، أنهى أحد منسوبي الحرس الوطني وأبطال الحد الجنوبي الجندي متعب عبدالكريم محمد الدوسري معاناة أخيه محمد من الفشل الكلوي ويتبرع له بكليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، خضع الجندي متعب لعملية استئصال للكلية؛ بغرض زراعتها في جسد أخيه عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوص الطبية ليُسهم في إنقاذ حياته وتكلَّلت العملية بالنجاح.
وأكد "متعب" أنه في حالة سعادة غامرة وفرحة لا توصف بعد نجاح عملية زراعة الكلية لأخيه، مبيناً أن أخيه كان يعاني كثيراً جراء الغسيل الكلوي الذي يجريه لفترة ثلاثة أيام أسبوعياً متمنياً أن يكون قد استطاع مُساعدة أخيه العودة لممارسة حياته الطبيعية، مؤكداً أنه يتمتع وشقيقه بصحة جيدة.
، مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقه من الفشل الكلوي ،
المصدر : الخليج 365
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