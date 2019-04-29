، مرابط بالحد الجنوبي يتبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقه من الفشل الكلوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجريت العملية بنجاح بـ"فيصل التخصصي" بعد مطابقة التحاليل والفحوصات

في بادرة وفاء وإنسانية، أنهى أحد منسوبي الحرس الوطني وأبطال الحد الجنوبي الجندي متعب عبدالكريم محمد الدوسري معاناة أخيه محمد من الفشل الكلوي ويتبرع له بكليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بمدينة الرياض.

وتفصيلاً، خضع الجندي متعب لعملية استئصال للكلية؛ بغرض زراعتها في جسد أخيه عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوص الطبية ليُسهم في إنقاذ حياته وتكلَّلت العملية بالنجاح.

وأكد "متعب" أنه في حالة سعادة غامرة وفرحة لا توصف بعد نجاح عملية زراعة الكلية لأخيه، مبيناً أن أخيه كان يعاني كثيراً جراء الغسيل الكلوي الذي يجريه لفترة ثلاثة أيام أسبوعياً متمنياً أن يكون قد استطاع مُساعدة أخيه العودة لممارسة حياته الطبيعية، مؤكداً أنه يتمتع وشقيقه بصحة جيدة.