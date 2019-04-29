، مسؤول فنلندي يكشف لأول مرة أعداد السعوديين في بلاده .. تعرف على الرقم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: القطاع السياحي ارتفع في 2018 مع زيادة الزوار من الشرق الأوسط والعالم

كشف جوناس هالا مسؤول هيئة السياحة الفنلندية عن ارتفاع عدد السياح السعوديين إلى بلاده، حيث وصل العدد إلى ما يقارب 24 ألف سعودي.

وأضاف بقوله إن سجل القطاع السياحي الفنلندي ارتفاعًا خلال العام 2018 مع زيادة في عدد الزوار من الشرق الأوسط والعالم.

وتابع: لقد شهدنا هذا العام بالفعل نموًا هائلاً في أعداد الزوار القادمين إلينا والذين سجلوا زيادة في شهري يناير وفبراير 2019 بنسبة بلغت 131 ٪ و110 ٪ على التوالي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018. لذلك نحن واثقون من مواصلة النجاح الذي حققناه العام الماضي وذلك عبر الترحيب بالمزيد من السياح والزوار.

وتعد فنلندا من أهم الدول في مجال الابتكار، وهي الدولة الأوروبية الأولى من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها حققت تقدمًا عالميًا كبيرًا في ميادين مرتبطة بهذا المجال من أهمها المدن الذكية والبنى التحتية المتقدمة وأنظمة الروبوت.