، الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية يشهد إقبالاً كبيراً ونجاحاً لافتاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت فعالياته لمدة أربعة أيام برعاية الفريق الركن "الغفيلي"

شهدت فعاليات (الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية)، والذي نظمته هيئة عمليات القوات البحرية، ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية، الخميس الماضي، بالصالة الرياضية بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض، نجاحاً لافتاً ومشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية وخاصة، كما حُظيت بحضور كبير من قبل الزوار والجمهور.

فيما أعرب رئيس اللجنة المنظمة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري ثامر بن محمد الحسن عن شكره لكافة الجهات التي شاركت في إنجاح فعاليات الملتقى وهي عدة جهات حكومية وخاصة، ويأتي في مقدمتهم جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني والاتحاد السعودي للتايكوندو والاتحاد السعودي للسباحة ومركز سبعة للتأهيل الطبي "شركة دايت سنتر، ومركز اكستريم بودي، وشركة التغذية القصوى، ومركز الدكتور نيتروشن، ونادي 9 راوند، ومركز قوة الحركة، ومركز ذكاء الغذاء"، وشركة سبورتا ونادي كوني امرأة للرشاقة، مؤكداً أن مشاركة هذه الجهات العامة والخاصة أسهمت بقدر كبير في إنجاح فعاليات الملتقى بصورة لافتة.

يشار إلى أن الملتقى الذي استمرت فعالياته أربعة أيام متتالية، أقيم بتوجيهات من قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي وبإشراف من رئيس هيئة العمليات اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.