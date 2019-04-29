محمد بن مسعود - الدمام - أعرب محترف نادي التعاون تاوامبا عن سعادته بالفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد مؤكداً خوضهم لكل التدريبات بجدية تامة. وامتدح توامبا مدرب الفريق موضحاً أن الأخير يقدم مستويات رائعة ويعمل على تكثيف المران مما ساهم بظهور النتائج المميزة للفريق مؤخراً. وأكد توامبا امتلاك الفريق للروح العالية وتعاون كبير بين لاعبيه مما ساهم أيضاً بالحصول على النتائج الرائعة. تاوامبا: تعاون اللاعبين ساهم في النتائج المميزة للفريق عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-04-29 أعرب محترف نادي التعاون تاوامبا عن سعادته بالفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد مؤكداً خوضهم لكل التدريبات بجدية تامة. وامتدح توامبا مدرب الفريق موضحاً أن الأخير يقدم مستويات رائعة ويعمل على تكثيف المران مما ساهم بظهور النتائج المميزة للفريق مؤخراً. وأكد توامبا امتلاك الفريق للروح العالية وتعاون كبير بين لاعبيه مما ساهم أيضاً بالحصول على النتائج الرائعة. Advertisements 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 10:42 PM أعرب محترف نادي التعاون تاوامبا عن سعادته بالفوز على فريق الهلال بهدفين دون رد مؤكداً خوضهم لكل التدريبات بجدية تامة. وامتدح توامبا مدرب الفريق موضحاً أن الأخير يقدم مستويات رائعة ويعمل على تكثيف المران مما ساهم بظهور النتائج المميزة للفريق مؤخراً. وأكد توامبا امتلاك الفريق للروح العالية وتعاون كبير بين لاعبيه مما ساهم أيضاً بالحصول على النتائج الرائعة. ، تاوامبا: تعاون اللاعبين ساهم في النتائج المميزة للفريق ،

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