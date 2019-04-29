، وسط مطالبات شرفية .. إدارة محمد بن فيصل تقترب من الرحيل ،

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وسط ضغط من قِبل أعضاء شرف نادي الهلال، اقتربت إدارة الأمير محمد بن فيصل (الرئيس الحالي) من إعلان رحيلها، وتقديم الاستقالة المنتظرة.
الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي المصري ومن ثم البطولة العربية وبعدها جرده التعاون من بلوغ نهائي كأس الملك وخلال أربعة أيام فقط ألحق "سكري القصيم" الهلال الهزيمة الثانية ( 7 أهداف حصيلة المواجهتين دوريًا وفي الكأس) ليبعده عن المنافسة على الحفاظ على لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ويقرب الغريم التقليدي النصر من تحقيق اللقب، على الرغم من أن الفارق بين المتصدر والثاني نقطة واحدة فقط ، وبالتالي سينتظر الهلال تعثر النصر أمام الباطن أو الحزم على ألا يخسر الهلال أمام الاتفاق والشباب.
وسط مطالبات شرفية .. إدارة محمد بن فيصل تقترب من الرحيلأحمد سرور الخليج 365 2019-04-29
وسط ضغط من قِبل أعضاء شرف نادي الهلال، اقتربت إدارة الأمير محمد بن فيصل (الرئيس الحالي) من إعلان رحيلها، وتقديم الاستقالة المنتظرة.
الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي المصري ومن ثم البطولة العربية وبعدها جرده التعاون من بلوغ نهائي كأس الملك وخلال أربعة أيام فقط ألحق "سكري القصيم" الهلال الهزيمة الثانية ( 7 أهداف حصيلة المواجهتين دوريًا وفي الكأس) ليبعده عن المنافسة على الحفاظ على لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ويقرب الغريم التقليدي النصر من تحقيق اللقب، على الرغم من أن الفارق بين المتصدر والثاني نقطة واحدة فقط ، وبالتالي سينتظر الهلال تعثر النصر أمام الباطن أو الحزم على ألا يخسر الهلال أمام الاتفاق والشباب.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
10:39 PM
بعد خسارة ثلاث بطولات والاقتراب من الرابعة
وسط ضغط من قِبل أعضاء شرف نادي الهلال، اقتربت إدارة الأمير محمد بن فيصل (الرئيس الحالي) من إعلان رحيلها، وتقديم الاستقالة المنتظرة.
الهلال خسر هذا الموسم السوبر السعودي المصري ومن ثم البطولة العربية وبعدها جرده التعاون من بلوغ نهائي كأس الملك وخلال أربعة أيام فقط ألحق "سكري القصيم" الهلال الهزيمة الثانية ( 7 أهداف حصيلة المواجهتين دوريًا وفي الكأس) ليبعده عن المنافسة على الحفاظ على لقب الدوري الاستثنائي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ويقرب الغريم التقليدي النصر من تحقيق اللقب، على الرغم من أن الفارق بين المتصدر والثاني نقطة واحدة فقط ، وبالتالي سينتظر الهلال تعثر النصر أمام الباطن أو الحزم على ألا يخسر الهلال أمام الاتفاق والشباب.
، وسط مطالبات شرفية .. إدارة محمد بن فيصل تقترب من الرحيل ،
المصدر : الخليج 365
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