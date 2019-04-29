، "الإسكان" تبحث إنشاء مشاريع تنموية في جبال فيفاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - المحافظ يعد بتذليل العقبات وبلجنة للوقوف على المواقع المختارة

ناقش اليوم سفر بن سعد الشهراني، محافظ فيفاء، بمقر بلدية فيفاء مشاريع الإسكان التنموية، بحضور شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي، ومدير الإسكان التنموي بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي، ورئيس مركز الجوة المكلف محمد هادي الفيفي، ورئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف، ورئيس المجلس البلدي محمد جابر الفيفي، وأعضاء المجلس المحلي، ومشايخ وعرائف القبائل.

وناقش اللقاء تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، وإيجاد أراضٍ مناسبة لتلك المشاريع، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات التنموية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة لما يواكب رؤية السعودية 2030، وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه بالحرص على تنفيذ تلك المشاريع بالمنطقة.

واستعدت بلدية محافظة فيفاء والمشايخ للتعاون لما يحقق توفير مثل تلك المشاريع بالمحافظة، التي ستخدم الأشد والأكثر احتياجًا من المواطنين.

وفي ختام الاجتماع وجَّه محافظ فيفاء بتشكيل لجنة للوقوف على المواقع المختارة، ورفع تقارير فنية لصلاحية إمكانية إقامة مشاريع للإسكان في تلك المواقع.

ووعد "الشهراني" بتذليل العقبات، والتغلب على طبيعة تضاريس الجبل، وتوزيع تلك المشاريع في المحافظة حسب الإمكانات المتوافرة في كل جهة؛ لتشمل كل المحافظة بإذن الله.