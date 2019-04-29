، في فيديو دعائي.. زعيم "داعش" يظهر لأول مرة منذ 5 سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البغدادي" قال: هجمات سريلانكا ثأرٌ للباغوز

بعد خمس سنوات من ظهوره الأول، ونحو شهر من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في آخر معاقله في سوريا، ظهر زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي للمرة الأولى اليوم الاثنين في فيديو دعائي، نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق "تلغرام".

ويظهر "البغدادي" في الفيديو بلحية طويلة بيضاء محناة الأطراف، واضعًا منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أُخفيت وجوههم، ومتحدثًا بنبرة بطيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي بعد ظهوره العلني في يوليو (تموز) 2014 أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل.

وتطرق "البغدادي" إلى اعتداءات سريلانكا، لكن ليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أنه يقول في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر، ويتطرق أيضًا إلى الاعتداءات الأخيرة في "سريلانكا".

وذكر "البغدادي" أن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت سريلانكا في عيد الفصح، وتبناها التنظيم، جاءت ثأرًا للباغوز.

وخسر زعيم "داعش" المدرج على رأس قائمة كبار المطلوبين في العالم الأراضي التي سيطر عليها أكثر من ثلاث سنوات، وبات اليوم يختبئ في كهوف الصحراء السورية، بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن محللين.

وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى "البغدادي" البالغ من العمر 47 عامًا، الذي سرت من العام 2014 شائعات كثير عن مقتله، لم يجرِ تأكيدها.