، فودة: الحكم أغفل طرد الموسى.. وهدف التعاون الأول سليم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد محمد فودة المحلل التحكيمي في قنوات kss sport أن الحكم البرتغالي آرثر سواريز حكم مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد أغفل طرد ريان الموسى لاعب فريق التعاون.
وقال في تحليله للحالات التحكيمية:" كان يجب على الحكم عند الدقيقة 47 منح ريان الموسى بطاقة صفراء ثانية بعد إعاقته لجوفينكو كونه يمتلك بطاقة صفراء في الشوط الأول".
وأضاف: نجح الحكم في قراره في الدقيقتين 35 و45 بعدم احتساب هدف للهلال وركلة جزاء للهلال لوقوع قوميز في موقف تسلل فيما لم يكن هناك أي دفع لادواردو في الحالة الثانية.
وزاد فودة: أخطأ الحكم في الدقيقة 50 عندما أشهر البطاقة الصفراء لمحمد البريك واحتساب خطأ عليه وكان يفترض احتساب خطأ لمصلحته ومنح هيلدون راموس بطاقة صفراء لأنه قام بدهس قدم البريك.
وعن هدف التعاون الأول الذي جاء في الدقيقة 65 قال:" الهدف صحيح لأن اللاعب ليس في موقف متسلل ولم يكن هناك أي دفع من توامبا لعلي البليهي لاعب الهلال".
فودة: الحكم أغفل طرد الموسى.. وهدف التعاون الأول سليمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
أكد محمد فودة المحلل التحكيمي في قنوات kss sport أن الحكم البرتغالي آرثر سواريز حكم مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد أغفل طرد ريان الموسى لاعب فريق التعاون.
وقال في تحليله للحالات التحكيمية:" كان يجب على الحكم عند الدقيقة 47 منح ريان الموسى بطاقة صفراء ثانية بعد إعاقته لجوفينكو كونه يمتلك بطاقة صفراء في الشوط الأول".
وأضاف: نجح الحكم في قراره في الدقيقتين 35 و45 بعدم احتساب هدف للهلال وركلة جزاء للهلال لوقوع قوميز في موقف تسلل فيما لم يكن هناك أي دفع لادواردو في الحالة الثانية.
وزاد فودة: أخطأ الحكم في الدقيقة 50 عندما أشهر البطاقة الصفراء لمحمد البريك واحتساب خطأ عليه وكان يفترض احتساب خطأ لمصلحته ومنح هيلدون راموس بطاقة صفراء لأنه قام بدهس قدم البريك.
وعن هدف التعاون الأول الذي جاء في الدقيقة 65 قال:" الهدف صحيح لأن اللاعب ليس في موقف متسلل ولم يكن هناك أي دفع من توامبا لعلي البليهي لاعب الهلال".
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
10:23 PM
أكد محمد فودة المحلل التحكيمي في قنوات kss sport أن الحكم البرتغالي آرثر سواريز حكم مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد أغفل طرد ريان الموسى لاعب فريق التعاون.
وقال في تحليله للحالات التحكيمية:" كان يجب على الحكم عند الدقيقة 47 منح ريان الموسى بطاقة صفراء ثانية بعد إعاقته لجوفينكو كونه يمتلك بطاقة صفراء في الشوط الأول".
وأضاف: نجح الحكم في قراره في الدقيقتين 35 و45 بعدم احتساب هدف للهلال وركلة جزاء للهلال لوقوع قوميز في موقف تسلل فيما لم يكن هناك أي دفع لادواردو في الحالة الثانية.
وزاد فودة: أخطأ الحكم في الدقيقة 50 عندما أشهر البطاقة الصفراء لمحمد البريك واحتساب خطأ عليه وكان يفترض احتساب خطأ لمصلحته ومنح هيلدون راموس بطاقة صفراء لأنه قام بدهس قدم البريك.
وعن هدف التعاون الأول الذي جاء في الدقيقة 65 قال:" الهدف صحيح لأن اللاعب ليس في موقف متسلل ولم يكن هناك أي دفع من توامبا لعلي البليهي لاعب الهلال".
، فودة: الحكم أغفل طرد الموسى.. وهدف التعاون الأول سليم ،
المصدر : الخليج 365
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