ألقت إدارة مرور محافظة جدة القبض على قائد مركبة مارس التفحيط أمام إحدى المدارس بحي الثغر بعد خروج الطلاب من المدرسة. وأوضحت أنه تم إيقاف المركبة بالقوة بعد أن حاول صاحبها الهرب، مشيرة إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مرور جدة يوقف قائد مركبة بالقوة لقيامه بالتفحيط أمام مدرسة بعد خروج الطلاب ومحاولته الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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