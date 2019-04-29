السفارة في كولومبو تنبه المواطنات والمواطنين لإجراءات جديدة تمنع تغطية الوجه في سريلانكا

نبهت سفارة المملكة في كولومبو المواطنات والمواطنين إلى إجراءات جديدة اتخذتها السلطات السريلانكية تمنع تغطية الوجه، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين. وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم إن الإجراءات الجديدة تهدف للتحقق من الهوية، في ظل قانون الطوارئ الذي تعمل به سريلانكا في الوقت الحالي، في أعقاب الهجمات الإرهابية المؤسفة التي وقعت مؤخراً في البلاد. ودعت الوزارة جميع المواطنين لمراعاة الأنظمة والقوانين السائدة عند زيارة سريلانكا، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها حالياً.

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