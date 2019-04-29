وزير المالية: التزمنا بسداد مستحقات القطاع الخاص.. ومن حق المقاول الذي يعتقد أنه تضرر اللجوء للقضاء...

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الوزارة التزمت التزاماً واضحاً بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما وأوفت بالتزامها، مبينا أنه خلال الربع الأول 2019 تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ ورودها للوزارة. وأوضح، خلال مشاركة اليوم، في الجلسة الافتتاحية لـ”المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس”، أن منصة اعتماد ساهمت بشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، مبينا أن المقاول يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، والمخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه.

وأشار الجدعان إلى أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة. ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق. وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع داخل منصة “اعتماد” 164.6 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، لنحو 274 ألف أمر.