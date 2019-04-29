الجهات الأمنية تكثف البحث عن شاب فقد بالأحساء منذ الإثنين الماضي

تكثف الجهات الأمنية والفرق التطوعية البحث في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، البحث عن شاب يدعى تيسير أحمد القويضي فقد منذ يوم الإثنين الماضي، إثر خروجه من منزله، ولم يعثر عليه حتى الآن.
وأوضح أحمد محمد القويضي، وهو من بلدة المنصورة بشرق الأحساء، أن ابنه غادر المنزل يوم الإثنين الماضي 17 شعبان، عند الساعة 6:55 مساءً، ولم يعد حتى الآن. وأضاف القويضي أن ابنه سليم لا يعاني من أي مرض عضوي أو نفسي، مناشداً من يعثر عليه أو يشتبه به الاتصال على هاتف 0562271700 أو الاتصال بالشرطة مباشرة.
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