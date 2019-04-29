أول تعليق من هيئة الغذاء والدواء على إعلان بدور البراهيم بشأن المساج الساخن.. وكشف العقوبة المتوقعة...

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء إحدى مشهورات تطبيق «سناب شات» التي ظهرت قبل يومين تسوق لمنتج تجميلي عبر حسابها في التطبيق.

وأشارت الهيئة إلى لافتة إلى أن نظام منتجات التجميل قد تصل عقوبة المخالفات فيه إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة المالية بمبلغ لا يزيد على 5 ملايين ريال.

وقالت الهيئة بحسب عكاظ : إن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم قبل 4 أعوام، وما قامت به «مشهورة السناب» والشركة يخالف المادة الـ21 من نظام منتجات التجميل، التي تمنع الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

وأوضحت أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء المسوقة وكذلك مسؤولي الشركة لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المرصودة، وعرض هذه المخالفات على لجنة مخالفات نظام التجميل للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة، خصوصا أن نظام منتجات التجميل ينص على عدد من العقوبات، بعد إحالة المخالفات التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي.