︎

. علقت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على حادثة مصور “سناب شات”، مع طفلتي سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب، الذي أُقيم في جدة الخميس الماضي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: “تم إستجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، وتبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات”.

أبناء وطن واحد

وأكدت “الداخلية”، أن “جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقين ومصورين وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم”.

يذكر أن أحد مشاهير “سناب شات”، شارك في تغطية الحفل، وقام بتجاوز طفلتين من المشاركات في السباق، فيما اتهمه مغردون بـ”العنصرية” في هاشتاق تصدر قائمة “تريند” على موقع “تويتر”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق رسميّ من “الداخلية” على حادثة مصور “سناب شات” مع طفلتي “سباق الشهداء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.