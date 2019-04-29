أمير القصيم يرعى احتفالية مؤسسة ابن عثيمين الخيرية

يرعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الاحتفال الخاص الذي تقيمه مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية بمناسبة اكتمال توثيق ونشر تراث العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، وذلك مساء الثلاثاء. وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، الشيخ عبدالله بن محمد بن عثيمين، شكره وتقديره الخاص إلى أمير منطقة القصيم، على رعايته الدائمة والمستمرة لأنشطة المؤسسة، ودعمه المستمر لها. وأكد العثيمين، أن الاحتفالية تشمل: افتتاح المتحف العلمي لسماحة الشيخ ابن عثيمين، وكذلك تدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بتراث فضيلته. وسيقام الاحتفال في مقر المؤسسة بمحافظة عنيزة، ويحضره عدد من العلماء.



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