السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون الخليجي تعقد مؤتمراً صحفياً لإطلاق الملتقى الخليجي للمخترعين بدبي



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بإقامة الملتقى الخليجي للمخترعين، الذي سيقام في مدينة دبي خلال الفترة 3 - 4 مايو 2019 .

وأكد أمين عام جمعية الصحفيين الإماراتية المستشار الإعلامي للملتقى الدكتور عبدالرحمن نقي البستكي أهمية دور مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون في تعزيز مفهوم الاختراع والابتكار ودعم المخترعين الخليجيين.

وأشار المخترع الإماراتي المهندس أحمد عبدالله مجان، أن من أهداف الملتقى هو لم شمل المخترعين الخليجيين تحت مظلة واحدة لتبادل خبراتهم و معلوماتهم بطرق محكمة، لتعزيز آليات الابتكار والاختراع في دول المجلس، مؤكدًا أنه تم تدشين موقع خاص بالملتقى ليكون بوابة فاعلة في عالم الابتكارات والاختراعات.

من جهته أكد مدير إدارة الإيداع والمنح بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون المهندس مصعب أحمد الفضالة، حرص المكتب على دعم المخترعين من دول مجلس التعاون ونشر ثقافة الملكية الفكرية.

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21:08ت م

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