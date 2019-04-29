

تبوك 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا, حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية والبالغ عددهم

73 طالبًا وطالبة, وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وأوضح عميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري أن كلية الغد تسعد وتتشرف برعاية أمير منطقة تبوك حفل تخريج الطلاب والطالبات في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية، بعد أن حققوا بفضل من الله غايات هذا الوطن، ونهلوا من منابع العلم، وتزودوا بالمهارات العلمية النافعة، ليكونوا لبنة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لمستقبل مشرق بإذن الله .

وقال الدكتور المطيري: إننا لنعجز عن وصف شعورنا ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات برعاية سمو أمير منطقه تبوك وتشريفه في يوم التتويج واهتمام سموه المتواصل بمنجزات الكلية.

// انتهى //

20:50ت م

0223





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير تبوك يرعى غدًا حفل تخريج طلاب وطالبات كلية الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.