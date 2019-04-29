السعودية اليوم / محافظ حبونا المكلف يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بنجران



نجران 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 أبريل 2019 م واس

التقى محافظ حبونا بمنطقة نجران المكلف عبدالله بن مبارك بن زامان،اليوم بمقر المحافظة مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة نجران المهندس مانع بن محمد الصقور،بحضور رئيس بلديه المحافظة وعضو اللجنة التنفيذية بفرع وزارة الإسكان بنجران عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن قعوان، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وإجراءات ومتطلبات تخصيص ارض لوزارة الإسكان بالمحافظة وسبل تعزيز وتسهيل خدمات الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

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19:42ت م

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