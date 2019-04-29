هل مؤهلك الدراسي يحدد نجاحك ؟

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

هل المؤهل الدراسي يحدد نجاح الشخص من عدمه؟.. لطالما كان هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، خاصةً وأن العلم والمعرفة يرى البعض أن نتيجتها الطبيعية هي النجاح والمال والتميز.

وناقش مواطنون ومقيمون هذه المسألة عبر وسم “مؤهلك الدراسي”، حيث أكدوا أنه لا علاقة بين المؤهل الدراسي وبين النجاح، ضاربين أمثلة عديدة على ذلك، وفي المقابل شدد آخرون على أن النجاح في الحياة نتيجة طبيعية للمؤهل الدراسي والنجاح الأكاديمي.

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وأكدت ريم أنه دائمًا وأبدًا، تؤمن بالعقول ولا تقتنع بالمظاهر، ولهذا ترى العقل هو من يُحدد المؤهل الدراسي وليس الشهادة.

ووافقتها زهرة بالقول: إن البعض للأسف يحمل مؤهلات علمية ما بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ولكن للأسف تفكيره وعقليته عقيمة فلا هو قادر على إفادة نفسه أو غيره.

وعلق زياد بقوله: الرزق ليس له دخل بالشهادة.. أعرف أساتذة اقتصاد من أكبر الجامعات الأمريكية والكندية عايشين على الراتب.. وفي المقابل أعرف 3 أشخاص توفي اثنين منهم ولا يعرفون كتابة اسمهم، بل إن واحد منهم كان يعلق ختمًا في رقبته بدلًا عن التوقيع، وهؤلاء ثروتهم تتخطى 150 مليون ريال.

أما الشهراني فشدد على أن المؤهل الدراسي هو من يحدد النجاح في الحياة ومقداره، وأنه أساس كل تميز؛ وذلك لأنه يجعل الشخص قادرًا على وضع خطط مدروسة وأساليب علمية في حياته تضمن له النجاح المستقبلي.