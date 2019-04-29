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الداخلية تستجلي حقيقة فيديو السنابي الشهير: خطأ غير مقصود
متابعات الخليج 365 - جدة
عقبت وزارة الداخلية على مقطع فيديو للمصور الشهير على سناب شات، والفيديو الخاص به والذي تداوله البعض خلال سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة، مساء الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلية.
وأكدت الداخلية أنه تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين في هذا الخصوص، حيث تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.
وشددت الداخلية على أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم.
وكانت محافظة جدة استضافت سباق الوفاء للشهداء للقطاعات الأمنية والعسكرية بمشاركة 350 عداءً الخميس، وخلال نقل فعاليات السباق قال البعض: إن مشهور السناب تجاهل عددًا من بنات شهداء الواجب دون تقديم دعم وتشجيع لهن.
وبعد ذلك وجه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بالتحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب.
كما وجه وزير الداخلية حينها دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع.
وبالفعل التقى وزير الداخلية، اليوم الاثنين، عددًا من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة الخميس.
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