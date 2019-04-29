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حاول الهروب.. مرور جدة يضع حدًّا للمفحط أمام المدرسة
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الثغر، أمام إحدى المدارس بعد خروج الطلاب من المدرسة.
وأكد المرور أنه تم إيقاف المركبة بالقوة بعد أن حاول قائدها الهروب، حيث من المقرر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.
وتحرص إدارة المرور على ملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في النظام معهم؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
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