أول ظهور لزعيم داعش أبو بكر البغدادي منذ 2014

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد غياب دام قرابة الـ5 سنوات، ظهر زعيم تنظيم داعش الإرهابي في مقطع فيديو مصور مدته 30 ثانية.

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الفيديو الذي نشرته قناة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على تليجرام أظهر البغدادي وهو يجلس مع عدد من أنصاره ويتحدث معهم عن معركة التنظيم ضد الدول الإسلامية التي وصفها بالأعداء حسب قوله.

وقال البغدادي: إن الحرب ضد من وصفهم بالأعداء هي حرب استنزاف، مؤكدًا أنه تلقى مبايعات من جماعات إرهابية جديدة في مالي وبوركينا فاسو وأفغانستان !