الان تتابع حريق هائل يلتهم موقف سيارات بناية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 12 دقيقة - 9:27 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أخمد الدفاع المدني في جدة حريقاً اندلع في مواقف سيارات لبناية مكونة من أربعة أدوار، نتج عنة إصابة 3 أشخاص تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.

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