تبرئة صاحب الـ”سناب الأمني” من تهمة التمييز العنصري في حفل شهداء الواجب

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

برأت وزارة الداخلية صاحب الـ”سناب الأمني” من تهمة التمييز العنصري في حفل شهداء الواجب.

وقالت الداخلية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعقيبا على ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة، مساء الخميس الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي وحيث تم استجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات..”

Advertisements

يذكر أن صاحب السناب الأمني سامي الشيباني ظهر في مقطع فيديو أثناء تغطية الحفل اتهمه بعض متابعيه و رواد مواقع التواصل بالعنصري.

ومن جانبه رد الشيباني موضحا أنه لم يكن يقصد ما أثير حول المقطع معتذرا عن سوء الفهم وقال الشيباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا انه يخص

” أبناء الشهداء ” ،ولجميع من اساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما انني لم اتحدث ،لكن اقول والله يعلم بذلك : انني لم اقصد الاساءة لهم و اعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم”