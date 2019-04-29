الان تتابع القبض على قائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:45 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بحي الثغر أمام إحدى المدارس بعد خروج الطلاب من المدرسة، تم إيقاف المركبة بالقوة بعد أن حاول الهروب، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور.

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