شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يلتقي الأطفال المشاركين في سباق الوفاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود عدد من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة الخميس الماضي.



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