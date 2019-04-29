شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على تفعيل خطط الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، اليوم (الاثنين), اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية.

وفي بداية الاجتماع، استمع أمير منطقة الجوف لتقرير مفصل من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني، عن ما تم في توصيات الاجتماع السابق والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية، وخاصة ما يتعلق بتفعيل لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين والقطاعات الأخرى.

وأوضح المنسق الإعلامي بالإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن أمير المنطقة استعرض خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة تطبيق الجهات ذات العلاقة لخطط الطوارئ عند الحاجة، وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي، والتأكيد على جميع الجهات بتفعيل تلك الخطط والعمل على تلافي ما يتم رصده من ملاحظات.

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وأضاف أنه تمت مناقشة وضع قنوات الري والصرف المكشوفة بمحافظة دومة الجندل وارتفاع منسوب المياه في بحيرة دومة الجندل، بالإضافة لاستعراض لائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والجهات الأخرى، وتحديد كل جهة لمسؤول عن السلامة.

وذكر المنسق الإعلامي، أن أمير المنطقة أكد في ختام الاجتماع على المعالجة اللازمة والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، قائدة فريق فجر خير التطوعي النسائي بدومة الجندل حورية العرجان، ونائبتها وعضوات الفريق.

واستمع أمير المنطقة لشرح عن أنشطة ومهام الفريق الذي تأسس العام الحالي، حيث قام بتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية منها «حماة الوطن» بحضور عدد من جنودنا البواسل المشاركين في الحد الجنوبي، و«إبصار»، و«أصحاب الهمم»، و«الاحتفاء بأبطال نادي الجوف لذوي الاحتياجات»، إضافة إلى مصاحبة بعض الوفود الأجنبية وتعريفهم بتاريخ وآثار المنطقة، والتنسيق مع الدفاع المدني في تنفيذ حملة التعريف بأهمية أجهزة إنذار الحرائق، فضلاً عن حزمة من البرامج والأنشطة التطوعية، وأخرى بشراكة مجتمعية مع بعض الجهات في القطاعين العام والخاص.

ونوه أمير منطقة الجوف بهذه الأعمال التي يقوم بها فريق فجر الخير التطوعي النسائي، مؤكداً أهمية العمل التطوعي الذي يدل على إدراك المجتمع لهذا الدور المهم في تنمية المجتمعات، لافتاً إلى دعم إمارة المنطقة لجهود الفريق.