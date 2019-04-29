شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 10 مليار ريال لإنشاء وتشغيل إدارة الأصول في مشروع البحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أوضح كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير أحمد غازي درويش أنه تم تخصيص أكثر من 10 مليار ريال سعودي، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر. أوضح كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير أحمد غازي درويش أنه تم تخصيص أكثر من 10 مليار ريال سعودي، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر. وأشار درويش إلى أنهم في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى التي من المتوقع مشاركتها تطوير هذه الوجهة.



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