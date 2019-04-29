شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: عالجنا انكسار خط ناقل القريات - الحديثة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
أكد مدير فرع خدمات المياه بمحافظة القريات المهندس عبدالعزيز السمحان، اليوم (الاثنين)، أنه تم التعامل مع الانكسار في خط ناقل من القريات إلى الحديثة وإصلاحه، وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر تعرض خط المياة للكسر.
وأظهر المقطع خروج المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض نتيجة الكسر، فيما شهدت المنطقة المُحيطة تكوّن بحيرة مياه غطت الطريق، حيث استدعى الأمر حضور مجموعة من فرق الطوارئ والدفاع المدني.
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