شكرا لقرائتكم خبر عن الشثري يزور معرض «مدن دمرها الإرهاب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

زار المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري معرض «مدن دمرها الإرهاب» واطلع على ما يحتويه من صور وفيديوهات ومقتنيات تحكي المأساة التي عاشتها مواقع ثقافية عربية بسبب الإرهاب والتطرف. ووقف الشيخ د. الشثري على بقايا الآثار الحضارية لمواقع شهيرة تعرضت للتدمير على يد الجماعات الإرهابية.

ويقام المعرض في المتحف الوطني بالرياض بتنظيم وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، ويستمر في استقبال الزوار حتى 18 مايو المقبل. ويقدم المعرض رحلة افتراضية إلى مواقع ثقافية في العراق وسوريا وليبيا تلاشت بفعل الإرهاب، وذلك بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على هذه المواقع الثقافية والأثرية وحمايتها من أي تهديد.