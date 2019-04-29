السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - مكة زار المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري معرض "مدن دمرها الإرهاب" مطلعاً على ما يحتويه من صور وفيديوهات ومقتنيات تحكي المأساة التي عاشتها مواقع ثقافية عربية بسبب الإرهاب والتطرف. ووقف الدكتور الشثري على بقايا الآثار الحضارية لمواقع شهيرة تعرضت للتدمير على يد الجماعات الإرهابية. يذكر أن المعرض يقام في المتحف الوطني بالرياض بتنظيم وزارة الثقافة بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، ويستمر في استقبال الزوار حتى 18 مايو المقبل، ويقدم المعرض رحلة افتراضية إلى مواقع ثقافية في العراق وسوريا وليبيا تلاشت بفعل الإرهاب، وذلك بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على هذه المواقع الثقافية والأثرية وحمايتها من أي تهديد.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشثري يطلع على عرض تصويري لمعرض "مدن دمرها الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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