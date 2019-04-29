، مدير "تعليم عسير" يكرم المتميزين في تفعيل البوابة الإلكترونية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف التحول الرقمي منذ العام الدراسي 1432 /1433

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صباح اليوم (الاثنين) حفل تكريم المتميزين في تفعيل برامج بوابة المستقبل للعام الدراسي 1440هـ، وذلك على مسرح الإدارة.

ونوه " الجوني " بما يُقدم في البوابة من قبل مديرتها فاطمة آل فروان وفريق العمل، مؤكداً أنه مواكب لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالتعليم وتوظيف أفضل التقنيات لتحقيق أهدافه، مشيراً أنه لا خيار للعاملين في تعليم عسير إلا التميز وفق تلك المعطيات، فيما ثمن جهود المكرمين والداعمين.

فيما أوضح مشرف البوابة بمكتب التعليم بخميس مشيط عبدالخالق الغانم في كلمة له أنه انطلق العمل في التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي منذ العام الدراسي 1432/1433هـ، بهدف الاستخدام الأمثل للتقنية، والتوسع في تقنيات التعليم المساعدة للطالب، فيما استعرض مسؤول التحول بثانوية الأبناء الثانية بالقاعدة الجوية الأستاذ حسين علي آل دهامر، قصة نجاح البوابة التي بدأ العمل بها منتصف العام الدراسي 1439هـ، مشيداً بأهمية الإيمان بنجاح تجربة التحول الرقمي، وأن ثانوية الأبناء الثانية بدأت حينئذٍ بتشكيل فريق عمل ووضع رؤية لذلك، وحُددت الأهداف، ودُرست المعوقات وسبل مواجهتها من خلال إشراك المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، إلى جانب توفير الوسائل التقنية المتاحة، وعقد الدورات التدريبية للمعلمين، وإطلاق المسابقات التنافسية لأفضل معلم وأفضل طالب في البوابة إلى أن حققت المدرسة ما نسبته 95% كأفضل المدارس على مستوى تعليم المنطقة وعلى مستوى المملكة، وكُرّمت المدرسة من جهات مختلفة، عقب ذلك تم عرض برومو لـ (بوابة المستقبل) بعنوان حصاد العمل، ثم دشن راعي الحفل البوابة في مرحلتها الثالثة بقطاع بللحمر، وبللسمر، وأحد رفيدة، وطريب.



وفي الختام جرى تكريم المشاركين في تفعيل البوابة، من الإدارات، ومكاتب التعليم ومنسقي وقادة المدارس، ومسؤولي التحول، والمعلمين والطلاب، وفريق بوابة المستقبل ومشرفي المهارات الرقمية.