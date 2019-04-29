، "الحصبة" تهاجم أمريكا.. 704 إصابات هذا العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلى مستوى منذ 25 سنة

أفاد مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم (الاثنين)، بأن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء الأربعاء الماضي، الذي بلغ 695 حالة.



ووفقاً لـ"رويترز"، سجلت نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى، الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.