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أفاد مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم (الاثنين)، بأن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.
وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء الأربعاء الماضي، الذي بلغ 695 حالة.
ووفقاً لـ"رويترز"، سجلت نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى، الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.
"الحصبة" تهاجم أمريكا.. 704 إصابات هذا العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
أفاد مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم (الاثنين)، بأن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.
وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء الأربعاء الماضي، الذي بلغ 695 حالة.
ووفقاً لـ"رويترز"، سجلت نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى، الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
08:34 PM
أعلى مستوى منذ 25 سنة
أفاد مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم (الاثنين)، بأن الولايات المتحدة سجلت 78 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 704 فيما يمثل أكبر عدد في ربع قرن.
وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أن العدد زاد 1.3 في المئة منذ أحدث إحصاء الأربعاء الماضي، الذي بلغ 695 حالة.
ووفقاً لـ"رويترز"، سجلت نحو 22 ولاية حالات إصابة بالمرض الشديد العدوى، الذي يؤدي للوفاة في بعض الأحيان.
، "الحصبة" تهاجم أمريكا.. 704 إصابات هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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