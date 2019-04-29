، "الداخلية": استجلاء الحقيقة كشف أن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصود ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عما تم تداوله أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب، الذي أُقيم في محافظة جدة الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.
وبيَّنت أنه تم استجلاء حقيقة ما أُثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، وتبيَّن أنه خطأ؛ إذ لم يكن لدى مصوِّر هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.
وأكدت أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون، وهم أبناء وطن واحد، لا تمييز بينهم.
"الداخلية": استجلاء الحقيقة كشف أن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصودعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-29
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عما تم تداوله أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب، الذي أُقيم في محافظة جدة الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.
وبيَّنت أنه تم استجلاء حقيقة ما أُثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، وتبيَّن أنه خطأ؛ إذ لم يكن لدى مصوِّر هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.
وأكدت أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون، وهم أبناء وطن واحد، لا تمييز بينهم.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
08:37 PM
أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عما تم تداوله أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب، الذي أُقيم في محافظة جدة الخميس الماضي، ونظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.
وبيَّنت أنه تم استجلاء حقيقة ما أُثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص، وتبيَّن أنه خطأ؛ إذ لم يكن لدى مصوِّر هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.
وأكدت أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقون ومصورون، وهم أبناء وطن واحد، لا تمييز بينهم.
، "الداخلية": استجلاء الحقيقة كشف أن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الشهداء ارتكب خطأ غير مقصود ،
المصدر : الخليج 365
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