محمد بن مسعود - الدمام - وزير الداخلية يلتقي الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-29 التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة الخميس الماضي. 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 08:31 PM Advertisements التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة الخميس الماضي. ، وزير الداخلية يلتقي الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء ،

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