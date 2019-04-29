، تسلم أوراق اعتماده.. وزير الخارجية يستقبل سفير الهند بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مكتبه بديوان الوزارة اليوم بالرياض

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند المعيّن لدى المملكة أوصاف سعيد.

وتسلم الوزير "العساف" خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.