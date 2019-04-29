- 1/2
- 2/2
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند المعيّن لدى المملكة أوصاف سعيد.
وتسلم الوزير "العساف" خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
تسلم أوراق اعتماده.. وزير الخارجية يستقبل سفير الهند بالمملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-29
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند المعيّن لدى المملكة أوصاف سعيد.
وتسلم الوزير "العساف" خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
07:48 PM
في مكتبه بديوان الوزارة اليوم بالرياض
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الهند المعيّن لدى المملكة أوصاف سعيد.
وتسلم الوزير "العساف" خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.
، تسلم أوراق اعتماده.. وزير الخارجية يستقبل سفير الهند بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تسلم أوراق اعتماده.. وزير الخارجية يستقبل سفير الهند بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.