، "تعليم الأفلاج" تحتفي بالفائزين بجائزة "تميزي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعم المتميزين وتأهيلهم للجوائز المحلية والعالمية

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، اليوم، بالفائزين بجائزة "تميزي" للإشراف التربوي، من أجل الريادة في دعم المتميزين وتأهيلهم لجوائز التميز المحلية والعالمية.

جاء ذلك بمشاركة محافظ الأفلاج تركي الهزاني، ومدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعدي الشؤون التعليمية والمدرسية، ومدير الإشراف التربوي، تركي الشنار، وعدد من القيادات التربوية والإدارية، وجمع من العاملين بالميدان التربوي من قادة مدراس ومعلمين.

وتهدف الجائزة التي أطلقها الإشراف التربوي هذا العام، إلى إبراز دور المتميزين علمياً وتكريمهم، وإذكاء روح التنافس بين المعلمين لتحقيق التميز والإبداع، وتعزيز الممارسات التعليمية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء، وإبراز دور المعلم وأهميته ومكانته في المجتمع.

كما تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والإتقان في الميدان التربوي.