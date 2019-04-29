، اختتام "سكني إكسبو جدة" بأكثر من 17500 زائر و10235طلب تمويل عقاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أتاح فرصة التعرف على أحدث التصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة

شهد معرض "سكني إكسبو جدة"، الذي اختتم أعماله مطلع الأسبوع الحالي إقبالاً كثيفاً تجاوز حاجز الـ17500 زائر، من المواطنين ومستفيدي برنامج "سكني" في منطقة مكة المكرمة، وذلك استمراراً لنجاح معرضي سكني إكسبو الرياض والظهران.

ويعد المعرض الأول من نوعه بالمنطقة الغربية، وأقيم بهدف توفير والوقت والجهد للمستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري بكل يسر وسهولة، وذلك عبر طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية، والتي صممت لتناسب جميع شرائح المجتمع، وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

كما أتاح المعرض للمستفيدين فرصة التعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية، وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي موضحاً أنه تم خلال المعرض تقديم 10235 طلب تمويل عقاري، تنوعت ما بين "البناء الذاتي، والوحدات السكنية تحت الإنشاء، والوحدات السكنية الجاهزة".

وأضاف: "حرص الصندوق العقاري على تقديم كل الاستشارات العقارية اللازمة، والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج "القرض العقاري المدعوم"، من خلال خدمة "المستشار العقاري" والتي حازت على نسبة رضا 85٪ من زوار المعرض، حيث أتاحت هذه الخدمة أمام المستفيدين عدة خيارات وحلول تمويلية تلائم إمكاناتهم المالية؛ لتيسير تملكهم "للمسكن الأول".

كما حصد "سكني إكسبو جدة"، نسبة 84% لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعرض بشكل عام، ووصلت نسبة توصيتهم لأقاربهم وأصدقائهم بزيارة المعرض إلى 88%.

وأوضح "العصيمي" أن الصندوق وفي ظل اكتمال منظومة الحلول التمويلية، يقدم كل

خدماته من خلال فروعه المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، والتي تعمل على مدار الأسبوع؛ تأكيداً لرسالة صندوق التنمية العقارية وحرصه منذ تأسيسه على خدمة المواطنين، وتسهيل كل إجراءات حصولهم على مساكن ملائمة لهم، في إطار العمل الدؤوب لرفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030.