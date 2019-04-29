حساب المواطن يرد على مطالبات بزيادة الدعم بعد رفع أسعار البنزين

دعا المواطن طلال السميري لزيادة دعم حساب المواطن، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين. ووجه السميري، رسالة إلى حساب المواطن، قائلا: “البنزين زاد.. زِد حساب المواطن وشكراً لك”، فرد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلاً بك، عزيزي المستفيد، في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب المواطن بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين، نسعد بخدمتك”.

وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

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